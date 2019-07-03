Голикова назвала катастрофическими темпы потери населения России

Россия катастрофически теряет свое население. Такое заявление на совещании с членами медицинского кластера "Западный" сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова.



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Она отметила, что естественная убыль населения в России за четыре месяца текущего года составила порядка 149 тысяч человек. В стране не только падает рождаемость, но и "смертность снижается не такими темпами, как хотелось бы".

По словам Голиковой, некоторые российские регионы специально снижают показатели смертности в погоне за "правильными" показателями. Вице-премьер призвала федеральные медицинские учреждения принимать более активное участие в исправлении ситуации.

"Без вашего профессионального участия в регионах позитивные процессы могут не происходить", - цитирует ее агентство ТАСС.