Россия катастрофически теряет свое население. Такое заявление на совещании с членами медицинского кластера "Западный" сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова.
Она отметила, что естественная убыль населения в России за четыре месяца текущего года составила порядка 149 тысяч человек. В стране не только падает рождаемость, но и "смертность снижается не такими темпами, как хотелось бы".
По словам Голиковой, некоторые российские регионы специально снижают показатели смертности в погоне за "правильными" показателями. Вице-премьер призвала федеральные медицинские учреждения принимать более активное участие в исправлении ситуации.
"Без вашего профессионального участия в регионах позитивные процессы могут не происходить", - цитирует ее агентство ТАСС.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
На протяжение дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.
Певица поддержала митингующих в Тбилиси, которые ежедневно собираются у здания парламента Грузии.
1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.