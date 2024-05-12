Полина Гагарина объяснила, почему не выкладывает фотографии с новым возлюбленным из своей подтанцовки

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Полина Гагарина не хочет говорить о возлюбленном без кольца на пальце

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Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина в интервью Надежде Стрелец не захотела называть имя своего избранника, танцора Станислава Микова, так как считает, что говорить о романе стоит только с кольцом на пальце.

Полина Гагарина не хочет говорить о возлюбленном без кольца на пальце
Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Отношения с участником своего танцевального коллектива Полина Гагарина рассекретила в прошлом году, появившись в компании мужчины на светском мероприятии. Однако говорить о романе открыто и официально она не считает нужным.

"Есть смысл говорить, когда белое платье, фата. Я не хочу никого представлять вот как-то официально, громко. Терпеть не могу фотографии на прессволе, если это не муж и жена", — призналась исполнительница.

При этом известно, что мужчина ради наставницы шоу "Голос" ушел из семьи.

Ранее стало известно, что Павел Мамаев и его нынешняя супруга ждут второго ребенка.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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