Полина Гагарина объяснила, почему не выкладывает фотографии с новым возлюбленным из своей подтанцовки

Певица Полина Гагарина в интервью Надежде Стрелец не захотела называть имя своего избранника, танцора Станислава Микова, так как считает, что говорить о романе стоит только с кольцом на пальце.
Отношения с участником своего танцевального коллектива Полина Гагарина рассекретила в прошлом году, появившись в компании мужчины на светском мероприятии. Однако говорить о романе открыто и официально она не считает нужным.
"Есть смысл говорить, когда белое платье, фата. Я не хочу никого представлять вот как-то официально, громко. Терпеть не могу фотографии на прессволе, если это не муж и жена", — призналась исполнительница.
При этом известно, что мужчина ради наставницы шоу "Голос" ушел из семьи.
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