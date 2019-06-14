Глава МВД разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде

Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал распоряжение, которое вычеркивает Турцию и Таиланд из числа запретных стран для отдыха сотрудников полиции.



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Как уточняет агентство "Фонтанка", с 2015 года полицейские не могли ездить в Турцию на фоне обострения отношений между Россией и странами НАТО. По информации Ассоциации туристических операторов, сотрудникам МВД также разрешили въезд в ОАЭ и на индонезийский остров Бали.

Напомним, любой выезд полицейских за границу возможен только с письменного разрешения руководителя территориального органа ОВД, заместителя министра или самого министра. Разрешение на выезд сотрудники полиции могут получить в одну из 30 стран: Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Бразилия, Вьетнам, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Киргизия, Китай, Куба, Марокко, Мьянма, Намибия, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Турция, Шри-Ланка, ЮАР, Южная Осетия.