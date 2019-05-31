Исследование показало, что промышленники и строители наиболее лояльны к пенсионерам

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос, чтобы выяснить, какие предприятия наиболее лояльны к представителям пенсионного возраста. Оказалось, что наибольший интерес к пенсионерам при приеме на работу проявляют компании из сферы промышленности и производства, а также строительные организации.



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Также исследование показало, что с 2011 года на 26% уменьшилось количество компаний, которые вообще не принимали на работу людей пенсионного возраста. 38% российских компаний не выделяют пенсионеров из общей категории соискателей, а еще 36% обращают внимание на их уровень квалификации и состояние здоровья при рассмотрении кандидатуры.

50% представителей промышленных предприятий твердо заявили о готовности предоставлять рабочие места пенсионерам. Чуть меньше оказался уровень одобрения у компаний, занимающихся строительством и недвижимостью - 45%. При этом, пенсионеров также готовы брать на работу 36% предприятий сферы услуг.