Глава района Хакасии подал заявление в полицию на журналиста "России 24"

Руководитель Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев заявил, что подал заявление в полицию на журналиста "России 24" Ивана Литомина. Глава района ссылается на то, что корреспондент публично его оскорбил.



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Также Зайцев рассказал, что в связи с недавним инцидентом собрался политсовет членов Единой России Шириинского района, который должен решить его дальнейшую судьбу. Политсовет принял решение поддержать Сергея Зайцева, все его участники направят обращение в Генеральный совет партии "Единая Россия" с требованием восстановить главу Шириинского района в партии. Если требования политсовета не будет выполнено они покинут партию.