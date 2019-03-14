Хакеры атаковали "Яндекс" через систему Роскомнадзора

Ряд крупных отечественных интернет-ресурсов подверглись мощной хакерской атаке несколько дней назад. Атака привела к снижению скорости работы некоторых сервисов "Яндекса" и даже их блокировке несколькими небольшими операторами.

Злоумышленники использовали уязвимость в системе блокировки сайтов Роскомнадзора, которая позволяет хакерам связывать IP-адреса легальных сайтов с доменами из реестра запрещенных. В пресс-службе "Яндекса" считают, что пострадать от этого может любая компания.

В беседе с корреспондентом "Коммерсанта" представитель "Яндекса" сообщил о разработке Роскомнадзором инструментов защиты легальных ресурсов, например, наряду с "черными" списками применять "белые". В "Яндексе" эту инициативу поддерживают, считая ее реализацию обязательной.

В числе пострадавших от атаки компаний фигурирует также РБК, специалисты которой зафиксировали нападение 11 марта.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что хакерам удалось превратить в порноресурс официальный сайт Министерства образования и науки Украины.

Источник фото: pixabay.com

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