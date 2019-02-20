Microsoft сообщил об атаках хакеров на "институты Европы" и предложил новый сервис

Ряд неправительственных организаций Германии, Франции, Бельгии, Польши, Сербии и Румынии подверглись в конце прошлого года хакерским атакам группировки Strontium. Об этом 20 февраля сообщила корпорация Microsoft в своем официальном блоге.

В корпорации считают, что группировка занимается кибершпионажем в интересах российской разведки. Атакам подверглись европейские филиалы Института Аспена, Германский фонд Маршалла и другие связанные с США структуры. Жертвами хакеров стали 104 представителя этих организаций.

Новость о выявленных кибератаках Microsoft сопроводила анонсом своего нового сервиса по защите клиентских аккаунтов AccountGuard, который вскоре будет предложен потребителям в 12 странах Европы. Представители компании обещают, что их новый продукт защитит госструктуры и НКО Европы от русских хакеров.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об обещании генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга ответить на российские кибератаки военным ударом.

Источник фото: pxhere.com

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