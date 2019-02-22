Социологи выяснили, совпадают ли представления о подарках на 23 февраля у мужчин и женщин

Всероссийский центр исследования общественного мнения подвел итоги соцопроса в преддверии празднования Дня защитника отечества. Социологи исследовали взгляды мужчин и женщин на подарки к мужскому празднику. Оказалось, что женщины в большинстве не угадывают желания мужчин.

Наибольшая часть представителей мужского пола (22%) хотят получить в подарок туристическую путевку, в то время как женщины чаще выбирают в подарок парфюмерные изделия — 35%, либо сувениры — 29%. При этом, получить в подарок парфюмерию хотят только 7% мужчин.

Помимо парфюмерии и сувениров женщины дарят своим мужчинам обувь и одежду — 16%, алкогольные изделия — 13%, и деньги — 12%. Около 11% опрошенных женщин заявили, что не собираются делать подарки мужчинам на 23 февраля.

Несмотря на высокий спрос на туристические путевки у представителей мужского пола, лишь 1% женщин собираются исполнить их желание. Около 17% мужчин заявили, что хотят получить в подарок машину.

Также сотрудники ВЦИОМ выяснили, как женщины подбирают подарки. 31% респонденток рассказали, что сами выбирают презенты мужчинам, в то время как 29% опрошенных спрашивают у мужчин, что бы они хотели получить в подарок. Еще 28% покупают такой подарок, который вписывается в их бюджет.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что дата празднования Дня защитника отечестве была выбрана случайно. Согласно записям Российского государственного военного архива, изначально день Красной армии хотели установить на 17 февраля, но перенесли на ближайший выходной — 23 февраля.

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