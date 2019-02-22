Дата праздника 23 февраля была назначена случайно

В Российском государственном военном архиве хранятся документы, которые свидетельствуют о том, что дата празднования Дня защитника отечества была выбрана случайно.
Ранее 23 февраля отмечался другой праздник — день Красной армии. Хоть Красная армия была создана в январе, ее день решили праздновать в феврале. Изначально праздник был установлен на 17 февраля, но из-за того, что этот день приходился на понедельник в 1919 году, празднования дня Красной армии перенесли на выходные — 23 февраля. Именно в этот день советские граждане дарили подарки красноармейцам.
Замдиректора архива Владимир Коротаев рассказал, что долгое время существовал миф о том, что день Красной армии был посвящен разгрому немецких военных под Псковом и Нарвой. Об этом свидетельствует и статья в газете "Известия" от 1938 года. Однако архивные записи отвергают эту теорию.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о самых популярных подарках для мужчин на День защитника отечества. Россиянки решили порадовать своих мужчин одеждой и гаджетами.
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