Россиянки приготовили мужчинам одежду и гаджеты на 23 февраля

Накануне Дня защитника Отечества возросло количество покупок электроники, гаджетов и одежды. Об этом сообщает пресс-служба оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Организация проанализировала изменения в потребительском спросе граждан России в преддверии Дня защитника Отечества (с 11 по 19 февраля) в основных сегментах торговли по сравнению в аналогичным периодом 2018 года.
Выяснилось, что в нынешнем году россияне чаще всего покупают электронику и гаджеты. Спрос на беспроводные наушники, игровые консоли и смартфоны вырос, по сравнению в прошлым годом, на 37%, а средняя цена покупки составила чуть больше семи тысяч рублей.
Заметно вырос спрос россиян на одежду, в особенности на брюки, свитеры и платья. Число покупок этих вещей за год увеличилось на 11%, а средняя стоимость одной покупки составила три тысячи рублей.
"В этом году заметно, что при приобретении подарков покупатели все больший акцент делают на практичных категориях товаров. В частности, на гаджетах, а также на предметах одежды и обуви", - заключают в компании.
Специалисты Роскачества отметили, что на 23 февраля мужчины чаще всего получают в подарок носки, пену для бритья и белье.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что аалитики "Сбербанка" представили статистику, согласно которой женщины ко Дню защитника Отечества тратят на 45% больше, чем обычно. Больше всего склонны тратить женщины от 18 до 25, от 30 до 35 и от 50 до 55 лет.
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