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Источник Правда.Ру

10 лет тюрьмы за задержку зарплаты – новая статья может появиться в УК

Общество » Практика » Как отстоять права

Работодатели, задерживающие зарплату своим сотрудникам, вскоре могут получить за это реальные сроки и сменить кабинет на тюремную камеру.

Вопрос об ужесточении наказания для директоров предприятий обсуждается специально созданной правительственной комиссией совместно с МВД и следственным комитетам.

Согласно обсуждаемой инициативе, невыплата зарплаты может быть приравнена к преступлениям "средней тяжести", и тогда

  • задержка более двух месяцев = лишение свободы на пять лет,
  • на три месяца и дольше = до десяти лет тюрьмы.

Сейчас силовики решают, насколько правомерным буде статью о невыплате зарплаты (ст. 145.1 УК — прим. ред) приравнять к преступлениям средней тяжести, а при длительном отказе платить деньги — к тяжким.

"Уголовная ответственность за невыплату зарплаты необходима прежде всего для решения социальной задачи: укрепления гарантий получения людьми заработанных денег", — уверен Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России.

Напомним, что по действующим сегодня нормам закона,

  • за неполную выплату зарплаты, а также пенсий, стипендий и пособий дольше, чем 3 месяца руководителю организации может грозить лишение свободы сроком до 1 года,
  • за невыплату зарплаты больше, чем 2 месяца — грозит срок до трех лет.

Однако, чтобы "посадить" руководителя, сегодня надо сначала доказать, не платил он деньги работникам из корыстных или личных интересов.

К слову, по данным на 1 декабря 2019 года в России долг по зарплате составил 2,9 млрд рублей, это примерно по 67 тысяч рублей "на руки".

Впрочем, у сотрудников, которым работодатель задерживает деньги, еще с 2015 года есть выбор. Вот, что о нем рассказывала ранее "Правда.Ру"

Задерживают зарплату? Можешь не работать, средний заработок сохранят

Законопроект, предоставляющий работнику требовать от работодателя выплаты среднего дохода за период простоя, вызванного задержкой заработной платы, одобрен кабинетом министров.

В том случае, если работодатель задерживает выплату зарплаты более, чем на 15 дней, работники имеют право, предупредив в письменной форме свое руководство, прекращать работу до выплаты задолженности.

Но если прежде статья 142 ТК РФ предусматривала право работника лишь приостановить работу в ожидании погашения задолженнсти, то в случае принятия новых поправок, работник получит также право требовать от работодателя свою среднюю зарплату за период временного простоя, сообщает РИА-Новости со ссылкой на сайт Правительства РФ.

Ранее Госдума приняла другой законопроект, защищающий права наемных работников - речь идет о праве сотрудников предприятия, задерживающего выплату зарплат, инициировать процедуру банкротства компании и претендовать на погашение долгов в качестве кредиторов второй очереди.

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