Российских учителей лишат денег за жестокость к ученикам.

Депутат от ЛДПР Борис Чернышов разработал систему штрафов для педагогов за жестокое обращение с детьми. Свои предложения он направил министру просвещения Ольге Васильевой.
Парламентарий считает, что физическое и психологическое насилие над российскими детьми происходит как в школах, так и в дошкольных образовательных учреждениях, оставаясь при этом безнаказанным. А это негативно сказывается на воспитании учеников, которые усваивают принцип "прав тот, кто сильнее", и затем отыгрываются на более слабых.
"Учитель, который хоть раз был замечен в агрессии или в применении психологического и уж тем более физического насилия по отношению к ребёнку, не должен получать те же деньги, что и педагог, который вкладывает в детей всю свою душу", — написал депутат.
За первый зафиксированный случай насилия Чернышов предложил сокращать педагогу зарплату на треть, за второй — на половину.
Случаи издевательств педагогов над учениками — не редкость в российских школах. За последний месяц "Правда.Ру" сообщала о нескольких подобных случаях: в подмосковных Химках учительница физкультуры разрешила детям избить первоклассника, в Улан-Удэ учитель ОБЖ заставил школьников просидеть весь урок в противогазах, а в Тольятти учительница биологии избила пятиклассницу.
Источник фото: "Правда.Ру"
Читайте также
Избитый школьник отомстил учителю спустя 20 лет
Голодные обмороки в школах — это общая проблема России
Дети во Владивостоке оказались закрыты в горящей школе
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российский политик Дарья Митина развенчивает мнoжествo нелепых мифoв, кoтoрые запущены в медийнoе прoстранствo с пoдачи США в oтнoшении Венесуэлы.
Действующая украинская власть намерена и дальше развивать национальную экономику, поднимать уровень жизни местных жителей и повышать их реальное благосостояние.
Давайте обратимся к истории любви первого российского императора Великого Петра. В отличие от Рюриковича Иоанна Грозного, Петр из дома семьи Романовых официально женат был всего дважды. От обеих супружниц имел потомство.
"Мы не можем быть единственной страной в мире, которая односторонне связана этим, либо каким-либо другим договором", - заявил Трамп.