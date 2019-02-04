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Источник Правда.Ру

Российских учителей лишат денег за жестокость к ученикам

Общество

Депутат от ЛДПР Борис Чернышов разработал систему штрафов для педагогов за жестокое обращение с детьми. Свои предложения он направил министру просвещения Ольге Васильевой.

Российских учителей лишат денег за жестокость к ученикам.

Парламентарий считает, что физическое и психологическое насилие над российскими детьми происходит как в школах, так и в дошкольных образовательных учреждениях, оставаясь при этом безнаказанным. А это негативно сказывается на воспитании учеников, которые усваивают принцип "прав тот, кто сильнее", и затем отыгрываются на более слабых.

"Учитель, который хоть раз был замечен в агрессии или в применении психологического и уж тем более физического насилия по отношению к ребёнку, не должен получать те же деньги, что и педагог, который вкладывает в детей всю свою душу", — написал депутат.

За первый зафиксированный случай насилия Чернышов предложил сокращать педагогу зарплату на треть, за второй — на половину.

Случаи издевательств педагогов над учениками — не редкость в российских школах. За последний месяц "Правда.Ру" сообщала о нескольких подобных случаях: в подмосковных Химках учительница физкультуры разрешила детям избить первоклассника, в Улан-Удэ учитель ОБЖ заставил школьников просидеть весь урок в противогазах, а в Тольятти учительница биологии избила пятиклассницу.

Источник фото: "Правда.Ру"

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Темы школа Госдума насилие в школе министерство просвещения
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