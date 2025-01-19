Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диатез: как избежать осложнений и сохранить здоровье ребенка
Средневековые НЛО — ученые задались вопросом о контактах с пришельцами до 20 века
Нападение обезьяны: как спасли жительницу Зеленограда
Минеральный источник Каламени: уединение и тепло круглый год
Рой черных дыр найден в Млечном Пути: новое исследование
Ягодичный мостик: как это упражнение меняет вашу физическую форму
Ваша квартира тесная? Вот как эффективно использовать пространство
NASA изучает кислород в полной темноте: новое открытие изменит науку
Россияне столкнулись с проблемой перевода денег после санкций против Газпромбанка

Последнее публичное выступление Дэвида Линча назвали пророческим

0:59
Шоу-бизнес

Поклонники Дэвида Линча горюют из-за кончины легендарного режиссёра и вспоминают его последнее публичное выступление, состоявшееся в сентябре прошлого года.

Открытый космос
Фото: commons.wikimedia.org by Detlef Hartmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Открытый космос

Линч выступил по видеосвязи на благотворительном концерте своего фонда. Ведущим концерта был актёр Хью Джекман. Он искренне восхитился творчеством Линча и назвал его гением, а Линч сказал, что хотел бы "поговорить ни о чём".

В своей речи Линч коснулся трансцендентальной медитации, которую он практиковал. Режиссёр говорил о том, как важно быть осознанным и пребывать в состоянии покоя. Даже сама его речь была наполнена покоем. Также он спел песню Across the Universe группы The Beatles. В переводе на русский песня называется "Через вселенную".

Вспоминая выступление Линча, поклонники поняли, что режиссёр уже тогда прощался со всеми, кто его любил, и с этим миром.

Уточнения

Дэ́вид Кит Линч (англ. David Keith Lynch; 20 января 1946[…], Мизула, Монтана — 15 января 2025) — американский кинорежиссёр, сценарист, художник, актëр. Лауреат премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе (2019), а также «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и почётного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Трижды номинировался на «Оскар» за лучшую режиссуру.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Недвижимость
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много Аудио 
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Наука и техника
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях Аудио 
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Недвижимость
Очень плохая новость для владельцев газового отопления Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Последние материалы
6 гаджетов, которые облегчат уборку дома и сэкономят ваше время
Россияне столкнулись с проблемой перевода денег после санкций против Газпромбанка
Последнее публичное выступление Дэвида Линча назвали пророческим
Вкус детства: готовим рецепты по классическому советскому рецепту
Возвращение легенды: Fiat 128 с современным дизайном и мощным мотором
Искусственные ямочки на щеках: хит сезона или временный тренд
Квантовая механика разрешает главный парадокс путешествий во времени
Что делать, если у собаки появился неприятный запах из пасти
Синяки под глазами? Простой способ скрыть их навсегда
Иерусалимские находки: первые свидетельства жертвоприношений животных в Иудейском царстве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.