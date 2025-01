Последнее публичное выступление Дэвида Линча назвали пророческим

Поклонники Дэвида Линча горюют из-за кончины легендарного режиссёра и вспоминают его последнее публичное выступление, состоявшееся в сентябре прошлого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Detlef Hartmann

Линч выступил по видеосвязи на благотворительном концерте своего фонда. Ведущим концерта был актёр Хью Джекман. Он искренне восхитился творчеством Линча и назвал его гением, а Линч сказал, что хотел бы "поговорить ни о чём".

В своей речи Линч коснулся трансцендентальной медитации, которую он практиковал. Режиссёр говорил о том, как важно быть осознанным и пребывать в состоянии покоя. Даже сама его речь была наполнена покоем. Также он спел песню Across the Universe группы The Beatles. В переводе на русский песня называется "Через вселенную".

Вспоминая выступление Линча, поклонники поняли, что режиссёр уже тогда прощался со всеми, кто его любил, и с этим миром.

Уточнения

Дэ́вид Кит Линч (англ. David Keith Lynch; 20 января 1946[…], Мизула, Монтана — 15 января 2025) — американский кинорежиссёр, сценарист, художник, актëр. Лауреат премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе (2019), а также «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и почётного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Трижды номинировался на «Оскар» за лучшую режиссуру.



