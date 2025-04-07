Этот суперфуд заменит яйца и куриную грудку: сколько белка содержит киноа

Нутрициолог рассказала о полезных свойствах суперфуда киноа.
Это однолетнее растение семейства амарантовых, произрастающее в Андах Южной Америки. Оно относится к категории псевдозлаков. Семена киноа обладают высокой питательной ценностью и не содержат глютена.
Это полноценный источник белка. Он содержит все девять незаменимых аминокислот, включая лизин, который редко встречается в растительной пище. В 200 г приготовленного продукта содержится около 9 г белка.
Кроме того, две порции приготовленного киноа в 200 г обеспечивает около 6 г пищевых волокон. Это помогает поддерживать чувства сытости.
Также этот продукт имеет богатый витаминный и минеральный состав и является источником антиоксидантов.
Клинические исследования подтверждают, что регулярное употребление киноа может снижать риск ожирения, диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
Кино́а (лат. Chenopōdium quīnoa), или квино́а — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым, однолетнее растение, вид рода Марь (Chenopodium) семейства амарантовые (Amaranthaceae), произрастающее на склонах Анд в Южной Америке.
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