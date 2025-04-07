Зачем скрывать? Люди разглядели на Марсе то, о чём давно подозревали

На поверхности Марса снова всплыла загадка, разжигающая воображение землян. Ровер NASA Perseverance сделал снимок, на котором отчётливо просматривается… человеческое лицо. Камень, ничем не примечательный на первый взгляд, при ближайшем рассмотрении напоминает голову, будто высеченную рукой скульптора.
"Это явный пример парейдолии — психологического феномена, когда мы видим знакомые образы в случайных формах", — объясняют специалисты.
Тем не менее, интернет уже кипит теориями о следах инопланетных цивилизаций и таинственных артефактах древности.
Фотография стала вирусной: кто-то видит древнего философа, кто-то — странствующего инопланетянина, а кто-то — собственного дядю из Техаса.
Пока учёные сдержанны в оценках, публика с азартом собирает галерею марсианских "лиц", "ящериц", "черепах" и других причуд природы, напоминающих о Земле. И, кто знает, может, за этой иллюзией действительно скрывается что-то большее?
Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.
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