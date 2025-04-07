Зачем скрывать? Люди разглядели на Марсе то, о чём давно подозревали

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

На поверхности Марса снова всплыла загадка, разжигающая воображение землян. Ровер NASA Perseverance сделал снимок, на котором отчётливо просматривается… человеческое лицо. Камень, ничем не примечательный на первый взгляд, при ближайшем рассмотрении напоминает голову, будто высеченную рукой скульптора.

Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марс

Иллюзия разума

"Это явный пример парейдолии — психологического феномена, когда мы видим знакомые образы в случайных формах", — объясняют специалисты.

Тем не менее, интернет уже кипит теориями о следах инопланетных цивилизаций и таинственных артефактах древности.

Кто кого увидел

Фотография стала вирусной: кто-то видит древнего философа, кто-то — странствующего инопланетянина, а кто-то — собственного дядю из Техаса.

Иллюзии Марса продолжаются

Пока учёные сдержанны в оценках, публика с азартом собирает галерею марсианских "лиц", "ящериц", "черепах" и других причуд природы, напоминающих о Земле. И, кто знает, может, за этой иллюзией действительно скрывается что-то большее?

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

