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5 секретов, которые превратят вашу маленькую квартиру в просторный дом

2:22
Недвижимость

Когда вы живете в небольшой квартире, важно максимально эффективно использовать каждый квадратный метр. Даже в компактных пространствах можно создать уютную и стильную обстановку, которая будет казаться более просторной.

Квартира студия
Фото: Designed by Freepik by katemangostar is licensed under Public domian
Квартира студия

Вот пять простых, но эффективных приемов, которые помогут визуально увеличить площадь вашей квартиры.

  1. Правильное освещение. Освещение играет ключевую роль в восприятии пространства. Постарайтесь максимально использовать естественный свет. Для этого раздвиньте шторы и выбирайте легкие, прозрачные ткани. Искусственное освещение также важно: используйте разные типы светильников, такие как торшеры, настольные лампы, бра и встроенные подсветки. Разнообразие источников света создаст уютную атмосферу и добавит глубину комнате.
  2. Зеркала для расширения пространства. Зеркала — это отличный способ визуально увеличить комнату. Они не только отражают свет, но и создают иллюзию большего пространства. Разместите большие зеркала на стенах или в углах комнаты, чтобы усилить ощущение простора. Зеркальные поверхности помогут сделать комнату более светлой и открытой.
  3. Многофункциональная мебель. Выбирайте мебель, которая будет выполнять несколько функций. Например, складные столы, табуретки с ящиками для хранения или трансформируемые предметы интерьера помогут сэкономить место. Также можно использовать компактные скамейки или сундуки, которые легко спрятать, например, у входа или возле кровати.
  4. Крупные элементы декора. Вместо множества мелких предметов декора выберите один или два крупных акцента. Это может быть большое произведение искусства, стильный ковер или яркий текстиль. Такие элементы привлекут внимание и создадут ощущение простора, делая комнату более открытой и воздушной.
  5. Вертикальное хранение и декор. Не забывайте использовать стены. Повесьте полки, установите высокие шкафы или разместите на них системы хранения. Это поможет эффективно использовать вертикальное пространство и добавит индивидуальности вашему интерьеру, пишет TheIssue.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

Освещённость — световая величина, равная отношению светового потока, падающего на малый участок поверхности, к его площади.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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