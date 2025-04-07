Почему выгуливание собак превращает общественные парки в инфекционные зоны

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Недавнее исследование учёных Тринити-колледжа в Дублине раскрыло тревожные данные: общественные парки стали местом, где парки превращаются в зоны повышенного риска заражения токсокарозом - болезнью, вызываемой паразитическими червями. Входы в парки особенно подвержены загрязнению яйцами токсокар, которые могут представлять угрозу для здоровья людей.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Венгерская пастушья собака

Выгуливание собак превращает парки в очаги инфекции — учёные предупреждают

Яйца токсокар попадают в почву через фекалии домашних животных, особенно собак. Хотя у большинства заражённых животных нет явных симптомов, яйца, попадая в окружающую среду, могут вызывать у человека различные заболевания. Особенно опасны глазные инфекции, а в некоторых случаях могут развиваться и более серьёзные проблемы со здоровьем.

Тревожные результаты исследования

Учёные проанализировали почву в 12 парках Дублина и выяснили, что зоны, где люди обычно проходят или заходят в парк, чаще всего загрязнены яйцами токсокар. Это открытие подчёркивает важность профилактических мер для предотвращения распространения инфекции.

Что нужно делать

Для защиты здоровья людей и особенно детей, которые активно играют на земле, важно установить мусорные контейнеры, напоминать владельцам собак убирать за питомцами и проводить информационные кампании. У детей особенно велик риск случайного контакта с заражённой почвой.

Как решить проблему

Учёные считают, что грамотное проектирование общественных пространств и более активное просвещение горожан помогут снизить риск распространения инфекции и обеспечить безопасность для всех, кто использует парки.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



