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Когда клубники слишком много не бывает: варим банку счастья

Еда

Каждое лето приходит момент, когда клубника уже есть во всех видах — свежая, со сливками, в пирогах, просто из банки… И всё равно хочется больше. Тогда приходит время готовить варенье. Но не просто какое-то "быстрое" или "без сахара". А настоящее — с целыми ягодами, насыщенное, густое, которое зимой будет радовать и спасать от тоски. Рецепт проверен не только временем, но и бабушкиным взглядом: строго, но с любовью.

Клубничное варенье
Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клубничное варенье

Ингредиенты:

  • Клубника — 1 кг

  • Сахар — 1 кг

  • Лимонная кислота — 2 г (чуть меньше половины чайной ложки)

Как сварить густое клубничное варенье с целыми ягодами

1. Подготовка ягод

Клубнику аккуратно промываем, откидываем на дуршлаг. Перебираем, убираем всё лишнее (чашелистики, сильно мягкие или повреждённые ягоды). Оставляем только отборное — оно того стоит.

2. Первый сахарный этап

Засыпаем ягоды половиной сахара и оставляем отдыхать минимум на 3 часа. Клубника пустит сок — и начнётся магия.

3. Варим сироп

Сливаем выделившийся сок в отдельную кастрюлю. Добавляем оставшийся сахар и на слабом огне, не торопясь, растворяем его. Главное — не доводить до бурного кипения. Просто дайте сахару раствориться, а сиропу стать ароматным.

4. Объединяем

Заливаем клубнику этим сиропом. Нежно, без перемешивания — ягоды должны остаться целыми.

5. Циклы варки

Ставим варенье на огонь, доводим до кипения и варим 5 минут, снимая пену. После этого снимаем с плиты и оставляем остывать на несколько часов (а можно и на ночь). Повторяем процедуру 3-6 раз — в зависимости от вашего терпения и желаемой густоты.

6. Финальный аккорд

В последний заход добавляем лимонную кислоту (разведённую в чайной ложке воды 1:1). Варим ещё 15 минут. И вот оно — идеальное варенье: густое, блестящее, с ягодами, как из рекламы детства.

7. Закатываем

Разливаем варенье по стерилизованным банкам (прямо до края!), закрываем крышками, переворачиваем, укутываем и оставляем до полного остывания. Храним лучше в холодильнике — так надёжнее.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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