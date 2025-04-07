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Простая хитрость с огурцом защитит ваш дом от насекомых

2:04
Недвижимость

С первыми по-настоящему тёплыми днями в домах появляется не только свежий воздух, но и непрошеные гости — мухи. Они активизируются с приходом весны, вылетают из спячки и начинают искать тепло, еду и место для откладывания яиц. Наши дома — идеальная среда для них.

Муха
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Муха

Помимо раздражающего жужжания, мухи — настоящий рассадник болезней. На их теле и лапках может быть до сотни патогенов: бактерий, вирусов, грибков и паразитов. Так что, кроме дискомфорта, эти насекомые представляют реальную угрозу здоровью.

Секретный антидот — огурец

"Многие сразу тянутся за химией, чтобы избавиться от мух. Но есть натуральное средство, которое срабатывает ничуть не хуже. Это обычный огурец", — рассказывает Глен Пескетт из компании Saxton Blades.

Мухи терпеть не могут запах огурцов, особенно тех, что горчат. Поэтому тонкие ломтики овоща можно разложить в проблемных местах: на подоконниках, у дверей, рядом с мусорными вёдрами — там, где насекомые появляются чаще всего.

"Чтобы средство не потеряло силу, заменяйте огуречные кусочки каждые пару дней", — советует Глен.

Как усилить эффект

Если хочешь полностью исключить визиты назойливых гостей, добавь к огуречной защите ещё несколько простых правил:

  • Держи окна и двери закрытыми, особенно в тёмное время суток.
  • Выключай наружное освещение — свет привлекает мух.
  • Не забывай про чистоту: пищевые отходы и мусор — их излюбленное место.
  • Для максимального эффекта установи москитные сетки. Если любишь мастерить — их легко сделать самому.

"Для идеальной подгонки сетки используйте канцелярский нож. С его помощью можно точно вырезать материал по размеру окна или двери", — добавляет Глен.

Простое, доступное и натуральное решение — что может быть лучше?

Уточнения

Паразити́зм (от др.-греч. παράσιτος - "нахлебник, сотрапезник") — один из типов сосуществования организмов. Явление, при котором два и более организма, не связанных между собой филогенетически, генетически разнородных — сосуществуют в течение продолжительного времени и при этом находятся в антагонистических отношениях (или же в односторонних симбиотических).

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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