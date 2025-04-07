Простая хитрость с огурцом защитит ваш дом от насекомых

С первыми по-настоящему тёплыми днями в домах появляется не только свежий воздух, но и непрошеные гости — мухи. Они активизируются с приходом весны, вылетают из спячки и начинают искать тепло, еду и место для откладывания яиц. Наши дома — идеальная среда для них.
Помимо раздражающего жужжания, мухи — настоящий рассадник болезней. На их теле и лапках может быть до сотни патогенов: бактерий, вирусов, грибков и паразитов. Так что, кроме дискомфорта, эти насекомые представляют реальную угрозу здоровью.
"Многие сразу тянутся за химией, чтобы избавиться от мух. Но есть натуральное средство, которое срабатывает ничуть не хуже. Это обычный огурец", — рассказывает Глен Пескетт из компании Saxton Blades.
Мухи терпеть не могут запах огурцов, особенно тех, что горчат. Поэтому тонкие ломтики овоща можно разложить в проблемных местах: на подоконниках, у дверей, рядом с мусорными вёдрами — там, где насекомые появляются чаще всего.
"Чтобы средство не потеряло силу, заменяйте огуречные кусочки каждые пару дней", — советует Глен.
Если хочешь полностью исключить визиты назойливых гостей, добавь к огуречной защите ещё несколько простых правил:
"Для идеальной подгонки сетки используйте канцелярский нож. С его помощью можно точно вырезать материал по размеру окна или двери", — добавляет Глен.
Простое, доступное и натуральное решение — что может быть лучше?
Паразити́зм (от др.-греч. παράσιτος - "нахлебник, сотрапезник") — один из типов сосуществования организмов. Явление, при котором два и более организма, не связанных между собой филогенетически, генетически разнородных — сосуществуют в течение продолжительного времени и при этом находятся в антагонистических отношениях (или же в односторонних симбиотических).
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