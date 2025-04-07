За что кожа мстит после 35 лет: 5 привычек, которые ускоряют старение

2:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После 35 лет кожа уже не прощает беспечности: процессы восстановления замедляются, уровень коллагена падает, а усталость и стресс отпечатываются на лице всё ярче. Это именно тот возраст, когда можно сохранить молодость — или безвозвратно её потерять. Всё зависит от того, избежишь ли ты этих ошибок.

Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian Косметолог

Ошибка №1: отсутствие антивозрастного крема

Если в твоём арсенале до сих пор нет крема с антиэйдж-компонентами, пора срочно это менять. Начинать стоит с лёгких формул: гиалуроновая кислота, пептиды, антиоксиданты, витамины C и E. Не переусердствуй — важен не арсенал, а регулярность.

Чем раньше начнёшь ухаживать — тем позже появятся морщины.

Ошибка №2: игнорирование SPF

Солнце — враг номер один для молодой кожи. Даже в пасмурную погоду ультрафиолет работает, разрушая коллаген и провоцируя пигментацию. Используй средства с SPF 15-30 каждый день, а на отдыхе — только SPF 50. И не забывай обновлять защиту в течение дня.

Ошибка №3: игнор косметолога

Самые дорогие кремы не заменят профессиональных процедур. После 35 лет одних сывороток мало — кожа нуждается в глубоком восстановлении. Биоревитализация, пилинги, лазер, мезотерапия — косметолог поможет подобрать курс с учётом твоих особенностей.

Ошибка №4: строгая диета

Жёсткое ограничение калорий и отказ от жиров ведёт к обезвоживанию и дряблости кожи. Без белка не вырабатывается коллаген, а без омега-3 нарушается липидный барьер. Идеальный вариант — сбалансированное питание с достаточным количеством полезных жиров и белка.

Ошибка №5: хронический недосып

Даже одна бессонная ночь видна по глазам. А что уж говорить о недосыпе на постоянной основе? Темные круги, серый цвет лица, потеря упругости — всё это результат нехватки сна. Делай сон приоритетом: минимум 7-8 часов — и ты увидишь, как меняется отражение в зеркале.

Как говорила Коко Шанель, к 50 женщина получает лицо, которое заслужила. Начни заботиться о нём уже сейчас — и возраст будет только в паспорте.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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