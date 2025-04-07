Синий цвет в джинсах — это скучно: как хаки и пудра вытесняют классический деним

2:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна — лучшее время, чтобы встряхнуть гардероб. Особенно когда речь идёт о дениме. Да, джинсы давно стали нашей повседневной базой, но этой весной они получают апгрейд: от привычного синего модницы отказываются в пользу новых, ярких и стильных оттенков.

Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Девушка с скейтбордом

Цвет — главный тренд сезона. И если ты хочешь выглядеть актуально, забудь про классику. Выбираем свежие краски и неожиданные фактуры!

Хаки — элегантность без скуки

Джинсы цвета хаки — универсальные и благородные. Смотрятся стильно и легко адаптируются под любой образ. Идеальны как с белой рубашкой и лоферами, так и с облегающим топом и кожаным жакетом. Строго, но с характером.

Беж — уют и комфорт

Оверсайз-модели в мягком бежевом — джинсы, которые не захочется снимать. Носим с кроссовками и объёмным худи в городе или с босоножками и кроп-топом — на вечер. Идеальны для тех, кто хочет выглядеть расслабленно, но модно.

Алый — когда хочется драйва

Красные джинсы в мотостиле — это не просто одежда, а заявление. В них ты точно не останешься незамеченной. Комбинируй с базовым худи, дерзкой курткой или, наоборот, с лёгкой блузкой для контраста.

Велюровый эффект — ткань, которая удивляет

Если хочешь чего-то нестандартного — выбирай джинсы с эффектом велюра. Они выглядят, как будто покрыты бархатной пылью. Самые модные оттенки? Конечно же, пудрово-розовые. Их уже носят инфлюенсеры, сочетая с объёмными свитерами, топами и даже грубыми ботинками.

Масляно-жёлтый — хит сезона

Теплый, мягкий, немного ретро — масляно-жёлтый стал цветом №1 этой весны. Он легко сочетается с белыми или нюдовыми топами, джинсовками и простыми аксессуарами. Его уже можно найти и в масс-маркете, и у премиальных марок.

Цветные джинсы — это не просто модный эксперимент, а способ выразить себя и добавить свежести в повседневный гардероб. Весна-2025 предлагает нам уйти от привычного синего и примерить на себя яркие, тёплые, неожиданные оттенки, которые работают как визуальный антистресс. Хаки, беж, алый, розовый, масляно-жёлтый — каждый цвет несёт своё настроение и даёт возможность играть со стилем по-новому. И если вы давно хотели обновить джинсовую полку — сейчас идеальный момент, чтобы сделать это смело и со вкусом.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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