От классики к легкости: творожные пышки в новом исполнении

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящие снаружи, мягкие и нежные внутри — творожные пышки с лимонной цедрой способны превратить обычное утро в праздник вкуса. А главное — их просто готовить дома, даже если вы не кондитер.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пончик

Что понадобится:

250 г творога (лучше средней жирности)

1 яйцо

70 г сметаны

70 г сахара

1 г ванильного сахара

1 ч. л. разрыхлителя (или ½ ч. л. соды)

Цедра одного лимона

Около 300 г муки (добавлять по консистенции)

Растительное масло (рафинированное)

Сахарная пудра для подачи

Как приготовить:

Смешайте в миске творог, яйцо, сметану, сахар и лимонную цедру. В отдельной миске соедините муку с разрыхлителем и постепенно добавляйте к творожной массе. Месите, пока тесто не станет мягким и перестанет липнуть к рукам. Раскатайте его в пласт толщиной около 5 мм, вырежьте кружки стаканом. В каждом — сделайте небольшой надрез и выверните одну часть теста наружу — получится аккуратный "бантик". Разогрейте масло до 170-180°C. Жарьте пышки с двух сторон до румяной корочки. Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Обильно посыпьте пудрой.

Пышки хороши и в горячем, и в холодном виде

А ещё их можно адаптировать под диетическое меню: использовать обезжиренный творог, заменить сахар на альтернативу и запечь в духовке.

Идеально — для душевного чаепития, детского праздника или как быстрый способ порадовать себя в выходной.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.



