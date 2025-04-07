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От классики к легкости: творожные пышки в новом исполнении

1:44
Еда

Хрустящие снаружи, мягкие и нежные внутри — творожные пышки с лимонной цедрой способны превратить обычное утро в праздник вкуса. А главное — их просто готовить дома, даже если вы не кондитер.

Пончик
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пончик

Что понадобится:

  • 250 г творога (лучше средней жирности)

  • 1 яйцо

  • 70 г сметаны

  • 70 г сахара

  • 1 г ванильного сахара

  • 1 ч. л. разрыхлителя (или &frac12 ч. л. соды)

  • Цедра одного лимона

  • Около 300 г муки (добавлять по консистенции)

  • Растительное масло (рафинированное)

  • Сахарная пудра для подачи

Как приготовить:

  1. Смешайте в миске творог, яйцо, сметану, сахар и лимонную цедру. В отдельной миске соедините муку с разрыхлителем и постепенно добавляйте к творожной массе.
  2. Месите, пока тесто не станет мягким и перестанет липнуть к рукам.
  3. Раскатайте его в пласт толщиной около 5 мм, вырежьте кружки стаканом. В каждом — сделайте небольшой надрез и выверните одну часть теста наружу — получится аккуратный "бантик".
  4. Разогрейте масло до 170-180°C. Жарьте пышки с двух сторон до румяной корочки. Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Обильно посыпьте пудрой.

Пышки хороши и в горячем, и в холодном виде

А ещё их можно адаптировать под диетическое меню: использовать обезжиренный творог, заменить сахар на альтернативу и запечь в духовке.

Идеально — для душевного чаепития, детского праздника или как быстрый способ порадовать себя в выходной.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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