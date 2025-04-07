От классики к легкости: творожные пышки в новом исполнении

Хрустящие снаружи, мягкие и нежные внутри — творожные пышки с лимонной цедрой способны превратить обычное утро в праздник вкуса. А главное — их просто готовить дома, даже если вы не кондитер.
250 г творога (лучше средней жирности)
1 яйцо
70 г сметаны
70 г сахара
1 г ванильного сахара
1 ч. л. разрыхлителя (или ½ ч. л. соды)
Цедра одного лимона
Около 300 г муки (добавлять по консистенции)
Растительное масло (рафинированное)
Сахарная пудра для подачи
А ещё их можно адаптировать под диетическое меню: использовать обезжиренный творог, заменить сахар на альтернативу и запечь в духовке.
Идеально — для душевного чаепития, детского праздника или как быстрый способ порадовать себя в выходной.
Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
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