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Настя Ивлеева предложила подарить Киркорову серёжки в виде крыс

1:05
Шоу-бизнес

В свежем выпуске своего подкаста "You Want A Scandal Now?" Филипп Киркоров запустил новый виток подзабытого скандала с "голой вечеринкой", напомнив Насте Ивлеевой, что она не извинилась перед ним.

Настя Ивлеева предложила подарить Киркорову серёжки в виде крыс
Фото: Канал t.me/ivleeva360 by Скриншот канала t.me/ivleeva360, PDM

В ходе беседы с Олегом Майями, певец пожаловался, что телеведущая даже не написала ему с извинениями за то, что втянула его в эту историю.

"Хотя я в той самой известной истории просто мимо проходил. Я просто обещал Насте прийти, а получил по полной программе, хотя я там даже не был внутри".

Настя не стала молчать и опубликовала неоднозначный пост в своём личном блоге. Под фотографией серёжек-крыс ручной работы она спросила у своих поклонников:

"А кто-нибудь знает, у Киркоряна уши проколоты?"

Подписчики юмор оценили и предложили подарить Филиппу серьги, поскольку они прекрасно пойдут в комплекте с "водолазкой для извинений". Кто-то копнул глубже, написав, что в шоу-бизнесе, нет настоящей дружбы, и вчерашний друг сегодня воткнёт нож в спину.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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