Настя Ивлеева предложила подарить Киркорову серёжки в виде крыс

В свежем выпуске своего подкаста "You Want A Scandal Now?" Филипп Киркоров запустил новый виток подзабытого скандала с "голой вечеринкой", напомнив Насте Ивлеевой, что она не извинилась перед ним.

В ходе беседы с Олегом Майями, певец пожаловался, что телеведущая даже не написала ему с извинениями за то, что втянула его в эту историю.

"Хотя я в той самой известной истории просто мимо проходил. Я просто обещал Насте прийти, а получил по полной программе, хотя я там даже не был внутри".

Настя не стала молчать и опубликовала неоднозначный пост в своём личном блоге. Под фотографией серёжек-крыс ручной работы она спросила у своих поклонников:

"А кто-нибудь знает, у Киркоряна уши проколоты?"

Подписчики юмор оценили и предложили подарить Филиппу серьги, поскольку они прекрасно пойдут в комплекте с "водолазкой для извинений". Кто-то копнул глубже, написав, что в шоу-бизнесе, нет настоящей дружбы, и вчерашний друг сегодня воткнёт нож в спину.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



