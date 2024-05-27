Блогерша Лерчек ужаснула поклонников своими вокальными данными

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, в блоге рассказала, что собирается всерьёз заняться вокалом.
Она отметила, что первые попытки выглядят смешно и нелепо, но главное не сдаваться.
"Я буду петь! Я поставила цель! Главное — не сдаваться! Никогда! Даже когда это кажется невозможным", — подчеркнула Лерчек.
При этом Валерия отметила, что ей стыдно записывать ролики, так как пока что её вокал оставляет желать лучшего. Но ей захотелось поделиться своим новым хобби с аудиторией.
Летом Чекалину ожидает развод с супругом Артёмом, супруги сообщили, что расстаются на мирной ноте и продолжат общение ради троих общих детей.
Ранее Катя Жужа рассекретила имя ребёнка, родившегося в США.
Чтобы фикус Бенджамина порадовал отличным ростом, подкормите его этим средством.