Блогерша Лерчек ужаснула поклонников своими вокальными данными

Блогерша Лерчек изъявила желание научиться петь

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, в блоге рассказала, что собирается всерьёз заняться вокалом.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Она отметила, что первые попытки выглядят смешно и нелепо, но главное не сдаваться.

"Я буду петь! Я поставила цель! Главное — не сдаваться! Никогда! Даже когда это кажется невозможным", — подчеркнула Лерчек.

При этом Валерия отметила, что ей стыдно записывать ролики, так как пока что её вокал оставляет желать лучшего. Но ей захотелось поделиться своим новым хобби с аудиторией.

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