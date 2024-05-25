Депутат Милонов отвечает Макаревичу*: "Подонок, который заслужил ледорубом"

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на критику со стороны певца Андрея Макаревича*, назвав его "подонком" и угрожая дать ему "ледорубом по голове". В эфире федерального канала Милонов высказал готовность к таким действиям.
Макаревич* выразил свои опасения насчет возможных юридических последствий, на что Милонов ответил, что "не всё можно депутатам". Он также пообещал провести "перформанс мексиканского стиля" в адрес Макаревича, называя его "мерзавцем и подонком".
* — признан иностранным агентом.
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