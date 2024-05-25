Депутат Милонов отвечает Макаревичу*: "Подонок, который заслужил ледорубом"

Депутат обрушился на Макаревича*

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Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на критику со стороны певца Андрея Макаревича*, назвав его "подонком" и угрожая дать ему "ледорубом по голове". В эфире федерального канала Милонов высказал готовность к таким действиям.

Фото: Wikipedia by Mark Nakoykher is licensed under CC BY-SA 4.0

Макаревич* выразил свои опасения насчет возможных юридических последствий, на что Милонов ответил, что "не всё можно депутатам". Он также пообещал провести "перформанс мексиканского стиля" в адрес Макаревича, называя его "мерзавцем и подонком".

* — признан иностранным агентом.