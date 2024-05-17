Миллионы за песни: как Макаревич* установил ценник своих выступлений в Европе

После переезда в Израиль, музыкант Андрей Макаревич*, признанный в России иноагентом, значительно увеличил стоимость своих выступлений. Теперь за концерт он просит 35 тысяч евро, что на пять тысяч евро больше предыдущего гонорара.
За эти деньги Макаревич готов исполнить даже песни, которые долгое время не звучали на его концертах, такие как "Поворот" и "Перекресток семи дорог".
В требования к организации концерта входят оплата перелета, VIP-эскорт из аэропорта, проживание в пятизвездочном отеле, а также предоставление гримерки с удобствами и закусками, включая 18-летний виски Chivas Regal и вино Primitivo. Помимо этого, организаторам может потребоваться оплатить услуги врача-фониатра.
* — признан иностранным агентом.
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