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Миллионы за песни: как Макаревич* установил ценник своих выступлений в Европе

Андрей Макаревич* повышает гонорар за выступления до 35 тысяч евро после переезда

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Шоу-бизнес

После переезда в Израиль, музыкант Андрей Макаревич*, признанный в России иноагентом, значительно увеличил стоимость своих выступлений. Теперь за концерт он просит 35 тысяч евро, что на пять тысяч евро больше предыдущего гонорара.

Андрей Макаревич* повышает гонорар за выступления до 35 тысяч евро после переезда
Фото: Wikipedia by putnik is licensed under CC BY-SA 3.0

За эти деньги Макаревич готов исполнить даже песни, которые долгое время не звучали на его концертах, такие как "Поворот" и "Перекресток семи дорог".

В требования к организации концерта входят оплата перелета, VIP-эскорт из аэропорта, проживание в пятизвездочном отеле, а также предоставление гримерки с удобствами и закусками, включая 18-летний виски Chivas Regal и вино Primitivo. Помимо этого, организаторам может потребоваться оплатить услуги врача-фониатра.

* — признан иностранным агентом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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