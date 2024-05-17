Миллионы за песни: как Макаревич* установил ценник своих выступлений в Европе

Андрей Макаревич* повышает гонорар за выступления до 35 тысяч евро после переезда

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После переезда в Израиль, музыкант Андрей Макаревич*, признанный в России иноагентом, значительно увеличил стоимость своих выступлений. Теперь за концерт он просит 35 тысяч евро, что на пять тысяч евро больше предыдущего гонорара.

Фото: Wikipedia by putnik is licensed under CC BY-SA 3.0

За эти деньги Макаревич готов исполнить даже песни, которые долгое время не звучали на его концертах, такие как "Поворот" и "Перекресток семи дорог".

В требования к организации концерта входят оплата перелета, VIP-эскорт из аэропорта, проживание в пятизвездочном отеле, а также предоставление гримерки с удобствами и закусками, включая 18-летний виски Chivas Regal и вино Primitivo. Помимо этого, организаторам может потребоваться оплатить услуги врача-фониатра.

* — признан иностранным агентом.