Ивлеева вышла на связь спустя 40 дней после трагедии в "Крокусе"

Ивлеева после обвинений в дискредитации ВС РФ удалила все посты из Instagram*

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева удалила все посты из своего блога в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Судя по всему, такое решение она привела после решения суда о том, что она за дискредитацию ВС РФ должна заплатить штраф в 50 тысяч рублей.

Фото: youtube.com by канал Galich Ida is licensed under public domain

Остается неизвестным, в какой момент Ивлеева почистила свой блог. Но журналисты стали распространять информацию о том, что публикации звезды удалены 30 апреля.

Также Ивлеева прервала молчание в своем Telegram-канале — ее первый за долгое время пост посвящен трагедии в "Крокусе", которая произошла 40 дней назад.

"Жизнь неминуемо и стремительно идет вперед, спешит без оглядки, но главное, что должен уметь каждый человек — это помнить", — написала знаменитость.

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