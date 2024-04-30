Денис Майданов чуть насмерть не задохнулся на сцене

Помощник Дениса Майданова сообщил о начавшейся у артиста аллергии

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Денис Майданов почувствовал себя плохо по пути на конкурс-смотр в Театре Российской Армии "Я горжусь". В беседе с РИА Новостями представитель звезды заверил, что с певцом все хорошо, просто у него началась аллергия.

Фото: youtube.com by канал NEWS ru | Новости, репортажи, эксклюзивы is licensed under public domain

Так, помощник артиста пояснил, что Майданов болеет пневмонией, но продолжает работать. Из-за этого он решил принять лекарство, на которое у него пошла аллергическая реакция. В итоге его пришлось госпитализировать.

"Сейчас <…> под наблюдением врачей, все хорошо", — уточнил он.

Пресс-секретарь театра также заявила, что жизни Дениса Майданова ничего не угрожает.

Ранее Алиана Устиненко рассказала, сколько зарабатывала на "Доме-2".