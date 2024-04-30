Стало известно, сколько платят участникам "Дома-2" за съемки в шоу

Устиненко рассказала, что ее семья зарабатывала 500 тыс. рублей в месяц на "Доме-2"

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая участница известного реалити-проекта "Дом-2" Алиана Устиненко призналась, что в лучшие времена ее семья могла зарабатывать 500 тысяч рублей в месяц на программе.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Алианы Устиненко в Инстаграм is licensed under public domain

По ее словам, в 2013-м году, когда она появилась на телестройке, новичкам не платили первые три месяца, а затем выдавали зарплату сразу за прошедшие периоды в размере 15 тысяч рублей за месяц.

"А уже когда ты становился рейтинговым (тебя показывали почти каждый день), то зарплата повышалась в зависимости от твоего рейтинга. Наша семья получала более 500 тысяч в месяц в те 2013-е годы", — поделилась Устиненко.

При этом она признается, что ей не удалось скопить какой-либо капитал, так как она предпочитала тратить деньги налево и направо.

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