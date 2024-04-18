Дрессировщика Юрия Куклачева перевели из реанимации в обычную палату

Цирковой артист Юрий Кулачёв окажется дома через две недели.
Представитель народного артиста РСФСР Ольга Кардокене рассказала, что 17 апреля Куклачёва перевели из реанимации в обычную палату. Госпитализированный 75-летний дрессировщик уже рвётся снова включиться в работу.
"В реанимации он больше не лежит. Динамика положительная. Аппетит отменный. Сейчас будет где-то месяц реабилитации. И потом очень щадящий режим. Но все переживают, как заставить Юрия Дмитриевича соблюдать его", — цитирует слова Кардокене Daily Storm.
Она отметила, что артисту нужен покой.
"Поставленные пять стентов приживаются. Недели две точно он в больнице пробудет", — объяснила представитель дрессировщика.
Ольга подчеркнула, что Куклачёву в будущем придётся отказаться от некоторых трюков, которые он раньше делал на сцене.
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