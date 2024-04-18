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Дрессировщика Юрия Куклачева перевели из реанимации в обычную палату

Дрессировщика Юрия Куклачёва выпишут из больницы через две недели на реабилитацию

1:01
Шоу-бизнес

Цирковой артист Юрий Кулачёв окажется дома через две недели.

Дрессировщика Юрия Куклачёва выпишут из больницы через две недели на реабилитацию
Фото: Юрий Куклачёв by https://vk.com/y_kuklachev is licensed under ВК-аккаунт Юрия Куклачёва

Представитель народного артиста РСФСР Ольга Кардокене рассказала, что 17 апреля Куклачёва перевели из реанимации в обычную палату. Госпитализированный 75-летний дрессировщик уже рвётся снова включиться в работу.

"В реанимации он больше не лежит. Динамика положительная. Аппетит отменный. Сейчас будет где-то месяц реабилитации. И потом очень щадящий режим. Но все переживают, как заставить Юрия Дмитриевича соблюдать его", — цитирует слова Кардокене Daily Storm.

Она отметила, что артисту нужен покой.

"Поставленные пять стентов приживаются. Недели две точно он в больнице пробудет", — объяснила представитель дрессировщика.

Ольга подчеркнула, что Куклачёву в будущем придётся отказаться от некоторых трюков, которые он раньше делал на сцене.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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