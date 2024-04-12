Стала известна причина недомогания Юрия Куклачёва на его юбилейном концерте

Известный дрессировщик кошек Юрий Куклачёв почувствовал себя плохо во время выступления в Москве.
Юрию Куклачёву стало плохо во время его юбилейного концерта в столице. Помощница народного артиста РСФСР в беседе с Telegram-каналом SHOT объяснила, что у циркового артиста защемило нерв.
Представительница Куклачёва заверила, что здоровью 75-летнего дрессировщика ничего не угрожает. Она отметила, что запланированные юбилейные выступления Куклачёва состоятся в серидине апреля в "Вегас сити холле".
Вырученные средства от концерта будут направлены на благотворительные цели, а именно пострадавшим от теракта в "Крокус Сити Холле".
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