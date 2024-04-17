"Выживайте, как хотите": звезда Первого канала с заплаканным лицом обратилась к подписчикам из затопленного Дубая

Телеведущая Ушакова пожаловалась на ситуацию в Дубае: "Выживайте, как хотите"

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда Первого канала, телеведущая Ольга Ушакова в своем блоге рассказала, что не может вернуться в Россию из-за ситуации в Дубае. На фоне урагана в стране отменяют рейсы.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ольги Ушаковой в Инстаграм is licensed under public domain

Она призналась, что они больше пяти часов добирались до аэропорта, а когда приехали, то их рейс отменили.

"Нас, к слову, десять человек, из них трое малыши. Мы с восемью чемоданами и кучей рюкзаков. Дубай для меня открылся с новой стороны. Здесь хорошо, когда все хорошо. А случись что, все летит к чертям, как картонный домик", — отметила журналистка.

Ушакова пояснила, что в стране случился самый настоящий коллапс — тысячи пассажиров оказались заложниками в аэропорту, так как такси не едут, а добраться своим ходом обратно до отеля не представляется возможным. Авиакомпании при этом не предоставляют никаких компенсаций в виде питания или жилья.

В результате они смогли добраться до отеля, так как у супруга Ушаковой бизнесмена Адама Карима есть иностранная карта и международные права.

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