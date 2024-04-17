"Борисовна мне влепила": Лолита рассказала о реакции Пугачёвой на "голую" вечеринку Ивлеевой

Лолита рассказала о наказании Пугачёвой после "голой" вечеринки: "Надо быть умнее!"

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская призналась, что коллега Алла Пугачева отругала ее за участие в "голой" вечеринке. Об этом она рассказала журналистке Ксении Собчак для ее YouTube-канала "Осторожно, Собчак".

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак is licensed under public domain

По ее словам, она поддерживает общение с советской певицей, которая ее раскритиковала за появление на скандальном мероприятии, организованном блогершей Анастасией Ивлеевой.

"Кстати, после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой Алла Борисовна мне влепила. В очередной раз сказала: "Надо бы быть умнее в этом возрасте". И мне нечего ей возразить. Еще один мудрый совет старшей подруги", — поделилась Милявская.

Лолита уверена, что если бы в России состоялся концерт Пугачевой, то билеты на него раскупили бы мгновенно. Те же, кто хотят признать артистку иноагентом, просто завидуют ее популярности.

Милявская сравнила советскую певицу с "вечной" Джокондой, которая не требует к себе любви.

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