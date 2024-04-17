Обнажённая Ирина Шейк сфотографировалась в ванной, прикрыв интимные места полотенцем

Супермодель Ирина Шейк в своем блоге поделилась откровенной фотографией, на котором запечатлена в одном полотенце.
Звезда подиумов предстала без одежды, завернувшись в белое полотенце. Также она надела бриллиантовые серьги и колье, а волосы убрала в гладкий пучок.
Ирина Шайхлисмамова (настоящее имя) родилась в российском городе Еманжелинск в Челябинской области. Она воспитывает единственную дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера, с которым рассталась в 2019 году. Через суд бывшие возлюбленные договорились о совместной опеке над наследницей.
Недавно в Сети появилась информация о публичном конфликте двух звезд, которые по отдельности появились на школьном собрании дочери.
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