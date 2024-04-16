Путин проигнорировал Пугачёву в день ее юбилея

Яна Поплавская: Путин впервые не поздравил Пугачёву с юбилеем

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В своем Telegram-канале актриса Яна Поплавская отметила, что президент России Владимир Путин впервые не поздравил народную артистку СССР Аллу Пугачеву с юбилеем.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Поплавская также отметила, что даже федеральные каналы проигнорировали этот день.

Известный поэт Илья Резник выразил надежду на возвращение Пугачевой в Россию, назвав ее своей сестрой, и выразил разочарование в заявлениях ее супруга Максима Галкина, внесенного в список иностранных агентов Минюстом РФ.