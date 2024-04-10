Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике

Принцесса Кейт Миддлтон может появиться на публике уже этим летом. Об этом пишет GB News.
Королевский эксперт Кэмерон Уокер поделился мнением, что состояние здоровья жены принца Уильяма позволяет ей посещать в настоящее время определенные мероприятия. Он отметил, что подобные рассуждения слышал от близкого окружения Миддлтон.
"Но возвращение к полноценным общественным обязанностям, я подозреваю, займет некоторое время", — заявил Уокер.
Но появиться на публике летом она сможет при условии хорошего самочувствия.
22 марта Кейт Миддлтон объявила, что во время операции на брюшной полости у нее обнаружили рак. Сейчас ей приходится проходить курс профилактической химиотерапии.
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Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.