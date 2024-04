Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике

Принцесса Кейт Миддлтон может появиться на публике уже этим летом. Об этом пишет GB News.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain