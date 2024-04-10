Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике

Кейт Миддлтон планирует выйти на публику летом

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принцесса Кейт Миддлтон может появиться на публике уже этим летом. Об этом пишет GB News.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain

Королевский эксперт Кэмерон Уокер поделился мнением, что состояние здоровья жены принца Уильяма позволяет ей посещать в настоящее время определенные мероприятия. Он отметил, что подобные рассуждения слышал от близкого окружения Миддлтон.

"Но возвращение к полноценным общественным обязанностям, я подозреваю, займет некоторое время", — заявил Уокер.

Но появиться на публике летом она сможет при условии хорошего самочувствия.

22 марта Кейт Миддлтон объявила, что во время операции на брюшной полости у нее обнаружили рак. Сейчас ей приходится проходить курс профилактической химиотерапии.

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