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Агутин высказался про уникальный талант Пугачевой

Отец Леонида Агутина считает Аллу Пугачеву талантливой певицей

0:54
Шоу-бизнес

Композитор Николай Агутин, отец известного певца Леонида Агутина, в беседе с "МК" заявил, что у артистки Аллы Пугачевой шикарная подача, поэтому она столько лет удерживает внимание публики.

Отец Леонида Агутина считает Аллу Пугачеву талантливой певицей
Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Когда-то Пугачева и Агутин вместе работали в ВИА "Веселые ребята", и даже тогда артистке удалось привлечь к себе всенародную любовь.

"Когда она выходила на сцену у нас в коллективе, я бежал в зрительный зал и смотрел ее выступление. У нее была песня Слободкина "Посреди зимы". Она умела так ее спеть, что ты сразу чувствовал, что посреди зимы была катастрофа", — поделился воспоминаниями композитор.

При этом Николай Агутин заявил, что уже много лет не общается с Пугачевой и не намеряя поздравлять ее с юбилеем, так как у него отсутствует ее номер телефона.

Ранее телекритик Горбунов рассказал о возвращении Ивана Урганта на экраны.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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