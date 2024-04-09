Агутин высказался про уникальный талант Пугачевой

Отец Леонида Агутина считает Аллу Пугачеву талантливой певицей

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Композитор Николай Агутин, отец известного певца Леонида Агутина, в беседе с "МК" заявил, что у артистки Аллы Пугачевой шикарная подача, поэтому она столько лет удерживает внимание публики.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Когда-то Пугачева и Агутин вместе работали в ВИА "Веселые ребята", и даже тогда артистке удалось привлечь к себе всенародную любовь.

"Когда она выходила на сцену у нас в коллективе, я бежал в зрительный зал и смотрел ее выступление. У нее была песня Слободкина "Посреди зимы". Она умела так ее спеть, что ты сразу чувствовал, что посреди зимы была катастрофа", — поделился воспоминаниями композитор.

При этом Николай Агутин заявил, что уже много лет не общается с Пугачевой и не намеряя поздравлять ее с юбилеем, так как у него отсутствует ее номер телефона.

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