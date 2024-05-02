Срочно обновите номера: без флага России на границе не пропустят

Автоэксперт Попов: без флага на номерах автомобиль не сможет выехать за границу

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Автоэксперт Дмитрий Попов сообщил, что владельцы автомобилей, чьи номерные знаки не содержат изображения российского флага, не смогут пересечь границу. По его словам, для международных поездок требуется наличие флага на номере в соответствии с международными конвенциями, наряду с аббревиатурой "rus", сообщает NewsInfo.Ru.

Фото: Wikipedia by Insider is licensed under public domain

Дмитрий Попов также отметил, что на номерных знаках всех иностранных автомобилей, въезжающих в Россию, присутствуют флаги.

Ранее было объявлено, что все новые государственные регистрационные знаки будут включать символ российского флага.

Несмотря на то, что наличие триколора на номерах пока не является обязательным, депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил ужесточить эти правила.