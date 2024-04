Стало известно, когда Иван Ургант вернется на телевидение. Прогноз дал телекритик

Телекритик Александр Горбунов в беседе с NEWS.RU заявил, что телеведущего Ивана Урганта совсем скоро вернут на телевидение. Он напомнил, что известный артист якобы ничего страшного не говорил про СВО и остаётся тем профессионалом, в котором нуждается Первый канал.

Фото: youtube.com by канал Михаил Ширвиндт is licensed under public domain