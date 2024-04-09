Стало известно, когда Иван Ургант вернется на телевидение. Прогноз дал телекритик

Телекритик Горбунов уверен в скором возвращении Урганта на Первый канал

Телекритик Александр Горбунов в беседе с NEWS.RU заявил, что телеведущего Ивана Урганта совсем скоро вернут на телевидение. Он напомнил, что известный артист якобы ничего страшного не говорил про СВО и остаётся тем профессионалом, в котором нуждается Первый канал.

Фото: youtube.com by канал Михаил Ширвиндт is licensed under public domain

Критик отмечает, что тех артистов, которые не уехали из страны и не говорят ничего ужасного про страну, потихоньку возвращают в эфир. Так, например, всех участников "голой" вечеринки удалось простить.

Иван, по его мнению, сохраняет верность Первому каналу, что, безусловно, играет свою роль.

"Он не ведёт никакое шоу на YouTube, никакие проекты на сторонних платформах, ждёт, когда режим паузы будет исправлен на режим "плей" и всё закрутится, как и прежде", — сказал Горбунов.

Недавно в Москве прошёл закрытый показ фильма Николая Солодникова, в котором Иван Ургант сыграл главную роль.

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