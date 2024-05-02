Оформление компенсации по ОСАГО через Госуслуги: как заполнить заявление и какие документы нужны для страховой

Оформить выплату по ОСАГО через Госуслуги можно при наличии европротокола

1:45 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2023 году Минцифры запустило на сайте Госуслуг новый сервис "Возмещение убытков после ДТП по ОСАГО". Опцией также можно воспользоваться через мобильное приложение "Госуслуги Авто". Сервис позволяет подать документы в страховую компанию и получить денежную выплату либо направление на ремонт.

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Оформить компенсацию по ОСАГО можно только в том случае, если ДТП было оформлено через европротокол — в бумажном или электронном виде.

При подаче заявления нужно указать дату, место и время ДТП, номер полиса ОСАГО, а также описать обстоятельства произошедшего.

Чтобы получить компенсацию, понадобятся:

Европротокол

Приложение "Госключ" (чтобы подписать заявление цифровой подписью).

Номер фотофиксации ДТП (обязательное дополнение к европротоколу). Фотографии можно делать через приложения страховых компаний или приложение "Госуслуги Авто".

Документы, подтверждающие право собственности на ТС.

Документы, подтверждающие дополнительные расходы.

Банковские реквизиты СТО, если её нет в перечне страховой компании.

Банковские реквизиты личного счета или адрес для почтового перевода. Туда страховщик отправит деньги, если не получится организовать ремонт.

Данные второго участника аварии.

После рассмотрения документов страховая компания предложит водителю время и место осмотра машины. Туда нужно будет приехать лично. По итогам проверки автовладельцу выплатят деньги либо дадут направление на ремонт авто.

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