Оформление компенсации по ОСАГО через Госуслуги: как заполнить заявление и какие документы нужны для страховой

В 2023 году Минцифры запустило на сайте Госуслуг новый сервис "Возмещение убытков после ДТП по ОСАГО". Опцией также можно воспользоваться через мобильное приложение "Госуслуги Авто". Сервис позволяет подать документы в страховую компанию и получить денежную выплату либо направление на ремонт.
Оформить компенсацию по ОСАГО можно только в том случае, если ДТП было оформлено через европротокол — в бумажном или электронном виде.
При подаче заявления нужно указать дату, место и время ДТП, номер полиса ОСАГО, а также описать обстоятельства произошедшего.
Чтобы получить компенсацию, понадобятся:
После рассмотрения документов страховая компания предложит водителю время и место осмотра машины. Туда нужно будет приехать лично. По итогам проверки автовладельцу выплатят деньги либо дадут направление на ремонт авто.
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