Вяльбе уверена, что у россиян будет негативное отношение к спортсменам, согласившимся выступать на ОИ-2024 в нейтральном статусе

Вяльбе осудила российских спортсменов, стремящихся на ОИ-2024: негативное отношение

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась своим мнением о российских спортсменах, желающих выступить на Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Она отметила, что большинство российских граждан будут относиться к этому негативно. Елена Вяльбе упомянула Юлию Ефимову, которая, по мнению многих, ассоциируется с американским спортом.

"По отношению к тем, кто поедет на Игры в Париж, у подавляющего количества наших жителей будет негативное отношение. Та же Ефимова для нас американка", — сказала Вяльбе в разговоре с RT.

При этом, Вяльбе отметила, что не осуждает Ефимову, сказав, что это её собственный выбор и она достигла определённых результатов.

Светлана Ефимова — трехкратный олимпийский призёр и шестикратная чемпионка мира.

В декабре прошлого года МОК разрешил российским спортсменам участвовать на Олимпийских играх-2024 под нейтральным флагом только в индивидуальных дисциплинах. Однако, они не смогут принимать участие в церемониях открытия и закрытия Олимпиады в составе национальной команды.