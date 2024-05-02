Вяльбе уверена, что у россиян будет негативное отношение к спортсменам, согласившимся выступать на ОИ-2024 в нейтральном статусе

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась своим мнением о российских спортсменах, желающих выступить на Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом.
Она отметила, что большинство российских граждан будут относиться к этому негативно. Елена Вяльбе упомянула Юлию Ефимову, которая, по мнению многих, ассоциируется с американским спортом.
"По отношению к тем, кто поедет на Игры в Париж, у подавляющего количества наших жителей будет негативное отношение. Та же Ефимова для нас американка", — сказала Вяльбе в разговоре с RT.
При этом, Вяльбе отметила, что не осуждает Ефимову, сказав, что это её собственный выбор и она достигла определённых результатов.
Светлана Ефимова — трехкратный олимпийский призёр и шестикратная чемпионка мира.
В декабре прошлого года МОК разрешил российским спортсменам участвовать на Олимпийских играх-2024 под нейтральным флагом только в индивидуальных дисциплинах. Однако, они не смогут принимать участие в церемониях открытия и закрытия Олимпиады в составе национальной команды.
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