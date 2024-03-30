Дженнифер Лопес показала фотографию с повзрослевшей дочерью Эммой

Актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала снимок в компании дочери-подростка.
Лопес опубликовала в Инстаграм* фото, на котором ест мороженное со своей повзрослевшей 15-летней дочерью Эммой и подругой девочки.
"Весенние каникулы", — написала она под фото с дочкой (на фото слева).
Помимо дочери Эммы, у Лопес есть сын Макс. Звезда родила близняшек от музыканта Марка Энтони.
У наследницы Лопес имеются проблемы с идентификацией себя по половому признаку. Мать обращается к девочке местоимением "они".
Ранее сообщалось, что Брэд Питт прекратил борьбу за совместную опеку над детьми с Анджелиной Джоли.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Артист отреагировал на слухи о разводе.