Дженнифер Лопес показала фотографию с повзрослевшей дочерью Эммой

Дженнифер Лопес поделилась редким кадром с подросшей дочерью

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала снимок в компании дочери-подростка.

Фото: Инстаграм Дженнифер Лопес

Лопес опубликовала в Инстаграм* фото, на котором ест мороженное со своей повзрослевшей 15-летней дочерью Эммой и подругой девочки.

"Весенние каникулы", — написала она под фото с дочкой (на фото слева).

Помимо дочери Эммы, у Лопес есть сын Макс. Звезда родила близняшек от музыканта Марка Энтони.

У наследницы Лопес имеются проблемы с идентификацией себя по половому признаку. Мать обращается к девочке местоимением "они".

Ранее сообщалось, что Брэд Питт прекратил борьбу за совместную опеку над детьми с Анджелиной Джоли.

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