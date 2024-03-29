Актёр Сергей Бурунов рассказал, как спас свою помощницу во время теракта в "Крокус Сити Холле"

Актёр Сергей Бурунов поделился своим свидетельством о теракте в "Крокус Сити Холле"

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Бурунов рассказал, как эвакуировал свою молодую помощницу из окрестностей "Крокус Сити Холла".

Фото: ВК-аккаунт Сергея Бурунова

Звезда фильма "Полицейский с Рублёвки" на мероприятии "Новое Радио AWARDS" объяснил, что его спасло от трагедии опоздание на концерт группы "Пикник".

Актёр заподозрил неладное, увидев, что от "Крокуса" бежит толпа людей, а к зданию едут машины с мигалками.

Он позвонил своей помощнице, которая просила его о помощи, рассказав, что рядом с ней упал человек. Бурунов приказал девушке бежать в сторону МКАДа, где он забрал её на автомобиле.

Ранее комик Сергей Светлаков рассказал, как отговорил Бурунова приближаться к зданию "Крокус Сити Холла".