Сергей Светлаков рассказал, что спасло Сергея Бурунова от террористов в "Крокусе"

Сергей Светлаков спас Сергея Бурунова во время атаки террористов на "Крокус Сити Холл"

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Комик Сергей Светлаков рассказал, что актёр Сергей Бурунов чудом избежал смерти в "Крокус Сити Холле".

Фото: ВК-аккаунт Сергея Бурунова

На концерте группы "Пикник" должен был присутствовать звезда сериала "Полицейский с Рублёвки" Сергей Бурунов. Актёра спасло то, что он опоздал и перед заходом в здание созвонился с комиком Сергеем Светлаковым.

Комик рассказал, что Бурунов, как и он сам, является фанатом группы "Пикник". В тот злополучный день Сергей Бурунов добирался на концерт с опозданием.

"Он позвонил мне тогда, когда уже выстрелы были. Он говорит: "Я подъезжаю, через минуту буду". Я говорю: "Как здорово, что позвонил. Всё, стой там, где ты есть. Не заходи и всё", — рассказал Светлаков.

Своим предупреждением юморист спас актёра от опасности, так как в "Крокусе" уже орудовали террористы.

Ранее Сергей Светлаков признался, что попрощался с жизнью, когда пытался выбраться из атакованного террористами здания "Крокуса".