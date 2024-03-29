Певица Валерия поддержала идею восстановить "Крокус Сити Холл"

Певица Валерия объяснила, почему нужно восстановить концертный зал "Крокус Сити Холл".
Певица напомнила, что после трагедии во время мьюзикла "Норд-Ост" театр на Дубровке продолжил функционировать.
Звезда признала, что вопрос о восстановлении "Крокус Сити Холла" должны решить россияне на народном референдуме.
Валерия отметила, как дорог "Крокус Сити Холл" артистам, которые там выступали.
"Мои лучшие концерты проходили в этом зале. Я считаю, что это лучший зал Москвы, он самый уютный", — рассказала супруга продюсера Иосифа Пригожина в интервью на "Новом Радио AWARDS".
Ранее владелец "Крокус Сити Холла" Эмин Агаларов объяснил, как будет решаться судьба сгоревшего при атаке террористов "Крокуса".
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".