Певица Валерия поддержала идею восстановить "Крокус Сити Холл"

Певица Валерия высказалась в пользу восстановления "Крокус Сити Холла"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Валерия объяснила, почему нужно восстановить концертный зал "Крокус Сити Холл".

Фото: ВК-аккаунт певицы Валерии

Певица напомнила, что после трагедии во время мьюзикла "Норд-Ост" театр на Дубровке продолжил функционировать.

Звезда признала, что вопрос о восстановлении "Крокус Сити Холла" должны решить россияне на народном референдуме.

Валерия отметила, как дорог "Крокус Сити Холл" артистам, которые там выступали.

"Мои лучшие концерты проходили в этом зале. Я считаю, что это лучший зал Москвы, он самый уютный", — рассказала супруга продюсера Иосифа Пригожина в интервью на "Новом Радио AWARDS".

Ранее владелец "Крокус Сити Холла" Эмин Агаларов объяснил, как будет решаться судьба сгоревшего при атаке террористов "Крокуса".