Иосиф Пригожин резко осудил западных звёзд за молчание о трагедии в "Крокусе"

Иосиф Пригожин раскритиковал западных звезд за молчание о теракте в "Крокусе"

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Москва 24" заявил, что осуждает мировых звезд за равнодушие и молчание по поводу террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Фото: youtube.com by канал RTVI Новости is licensed under public domain

Он задался вопросом, почему они не скорбят вместе с россиянами, ведь тоже приезжали в Россию и выступали именно на этой концертной площадке.

"Или они все по политическим мотивам, по двойным стандартам?" — сказал он.

Сам Пригожин и его жена, певица Валерия считали концертный зал своим домом. Продюсер назвал охрану в зале "неплохой", а фейсконтроль — жестким.

Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске четверо вооруженных мужчин устроили теракт, открыв огонь по безоружным зрителям перед концертом группы "Пикник". Мужчины подожгли здание и скрылись с места преступления. В настоящее время все задержаны и находятся под стражей.

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