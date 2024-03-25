Иосиф Пригожин резко осудил западных звёзд за молчание о трагедии в "Крокусе"

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Москва 24" заявил, что осуждает мировых звезд за равнодушие и молчание по поводу террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл".
Он задался вопросом, почему они не скорбят вместе с россиянами, ведь тоже приезжали в Россию и выступали именно на этой концертной площадке.
"Или они все по политическим мотивам, по двойным стандартам?" — сказал он.
Сам Пригожин и его жена, певица Валерия считали концертный зал своим домом. Продюсер назвал охрану в зале "неплохой", а фейсконтроль — жестким.
Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске четверо вооруженных мужчин устроили теракт, открыв огонь по безоружным зрителям перед концертом группы "Пикник". Мужчины подожгли здание и скрылись с места преступления. В настоящее время все задержаны и находятся под стражей.
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