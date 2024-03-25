Александр Панайотов показал непубличную жену в седьмую годовщину свадьбы

Российский певец Александр Панайотов в своем блоге опубликовал редкий совместный снимок с супругой Катей Кореневой и поздравил ее с годовщиной свадьбы.
Супруги давно женаты и отпраздновали седьмую годовщину. Детей у пары пока нет, но, как отмечал Панайотов, они надеются на высшие силы.
Свадьбы возлюбленных состоялась в 2016 году, на которую были приглашены самые близкие и родные. О своем новом статусе Панайотов рассказал лишь два года спустя, выпустив песню "Именами". В клипе на композицию главную роль исполнила его жена.
В декабре 2022 года Панайотов был внесен в санкционные списки на Украине. Уроженец Запорожья остался жить и работать в России после начала СВО.
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