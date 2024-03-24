Ани Лорак о сложностях с дочерью: "Переходный возраст — непростой период"

Ани Лорак рассказала о трудностях в отношениях с дочерью в переходном возрасте

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак поделилась деталями своей личной жизни, отметив, что ее дочь, 12-летняя София, находится в переходном возрасте, что вызывает некоторые недопонимания между ними.

Фото: openverse by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 4.0

Несмотря на это, Лорак поддерживает свою дочь во всем, а ее партнер Исаак Виджраку делает все возможное, чтобы обеспечить комфорт Софии. Певица также намекнула на возможную свадьбу с Виджраку в будущем.

Несмотря на некоторые сложности, Лораку приходится справляться с негативными комментариями, однако она находит поддержку в своей семье и от своих поклонников, что помогает ей продолжать свою творческую деятельность.