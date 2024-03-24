Ани Лорак о сложностях с дочерью: "Переходный возраст — непростой период"

Певица Ани Лорак поделилась деталями своей личной жизни, отметив, что ее дочь, 12-летняя София, находится в переходном возрасте, что вызывает некоторые недопонимания между ними.
Несмотря на это, Лорак поддерживает свою дочь во всем, а ее партнер Исаак Виджраку делает все возможное, чтобы обеспечить комфорт Софии. Певица также намекнула на возможную свадьбу с Виджраку в будущем.
Несмотря на некоторые сложности, Лораку приходится справляться с негативными комментариями, однако она находит поддержку в своей семье и от своих поклонников, что помогает ей продолжать свою творческую деятельность.
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