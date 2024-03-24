"У меня бы рука не дрогнула!": Пригожин рассказал, как бы он расправился с террористами из "Крокуса"

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "МК" заявил, что террористы, устроившие теракт в "Крокус Сити Холле" должны быть наказаны публично.
Он уверен, что их семьи и дети должны видеть, как их наказывают — только в таком случае другим террористам будет неповадно устраивать диверсии в России.
"Другого варианта, кроме как максимально жесткого наказания, я в данном случае не вижу. И нам должно быть совершенно плевать, что на это скажет мировая общественность", — заявил продюсер.
Он не считает виновными в случившемся безоружных охранников, так как уверен, что они бы не смогли противостоять полностью вооружённым террористам.
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