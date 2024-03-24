"Я молюсь": онкобольная звезда "Зачарованных" отреагировала на новости о раке у Кейт Миддлтон

Онкобольная актриса Шеннен Доэрти восхитилась Кейт Миддлтон после новостей о раке

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Актриса Шеннен Доэрти, прославившаяся ролью в сериале "Зачарованные", выступила с поддержкой в адрес принцессы Уэльской Кейт Миддлтон после ее публичного заявления об онкологии.

Фото: youtube.com by канал People is licensed under public domain

В своем блоге американская актриса, на протяжении многих лет борющаяся с раком, резко высказалась в адрес тех, кто строил конспирологические теории о принцессе.

"Я молюсь, чтобы это был момент, который обучит всех нас тому, что нужно уважать частную жизнь других, независимо от того, находятся ли они на виду у общественности", — заявила Доэрти.

В своей публикации она выразила свое восхищение силой Миддлтон.

22 марта 2024 года Кейт Миддлтон выступила с видеообращением, в котором призналась, что после операции на брюшной полости у нее выявили рак — сейчас она вынуждена проходить химиотерапию.

Ранее Шаман приехал на мемориал к "Крокусу".