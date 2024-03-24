"Я молюсь": онкобольная звезда "Зачарованных" отреагировала на новости о раке у Кейт Миддлтон

Актриса Шеннен Доэрти, прославившаяся ролью в сериале "Зачарованные", выступила с поддержкой в адрес принцессы Уэльской Кейт Миддлтон после ее публичного заявления об онкологии.
В своем блоге американская актриса, на протяжении многих лет борющаяся с раком, резко высказалась в адрес тех, кто строил конспирологические теории о принцессе.
"Я молюсь, чтобы это был момент, который обучит всех нас тому, что нужно уважать частную жизнь других, независимо от того, находятся ли они на виду у общественности", — заявила Доэрти.
В своей публикации она выразила свое восхищение силой Миддлтон.
22 марта 2024 года Кейт Миддлтон выступила с видеообращением, в котором призналась, что после операции на брюшной полости у нее выявили рак — сейчас она вынуждена проходить химиотерапию.
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